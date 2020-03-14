Роналдиньо может принять участие в тюремном футбольном турнире

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Роналдиньо может принять участие в тюремном футбольном турнире

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо может сыграть в тюремном футбольном турнире в Парагвае.

По сведениям Sport.es, наградой за победу в соревновании является 16-килограммовый поросенок.

Отмечается, что Роналдиньо пока не принял решения о возможном участии в турнире.

Ранее бразилец угодил в СИЗО из-за использования поддельных документов.

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