Роналдиньо может выйти на свободу в августе

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Роналдиньо может выйти на свободу в августе

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо в скором времени может выйти из-под домашнего ареста.

По информации ESPN, следствие по делу экс-игрока "Барселоны" и его брата завершено на 90 процентов.

Ожидается, что футболисту и его родственнику предложат сделку - закрытие уголовного производства в обмен на признание вины и выплату штрафа. 

Скорее всего, это произойдёт уже в августе и Роналдиньо окажется на свободе.

Напомним, что 40-летний бразилец был арестован за использование поддельных документов при въезде в Парагвай.

Не пропустите: Роналдиньо может возобновить карьеру. | http://soccernews.ru
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