Роналдиньо может выйти на свободу в августе
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо в скором времени может выйти из-под домашнего ареста.
По информации ESPN, следствие по делу экс-игрока "Барселоны" и его брата завершено на 90 процентов.
Ожидается, что футболисту и его родственнику предложат сделку - закрытие уголовного производства в обмен на признание вины и выплату штрафа.
Скорее всего, это произойдёт уже в августе и Роналдиньо окажется на свободе.
Напомним, что 40-летний бразилец был арестован за использование поддельных документов при въезде в Парагвай.
Не пропустите: Роналдиньо может возобновить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2
-
"Спартак" отложил презентацию Кокорина
-
Дзюба высказался о слухах, что "Сочи" и "Оренбург" дарили очки "Зениту"
-
Определились шесть команд, которые поборются за третью путёвку в Серию А
-
"Зенит" презентовал два комплекта новой формы
-
Официально: "Химки" уволили Юрана
-
Умерла мать форварда "Спартака" Соболева
-
"Локомотив" нацелился на хавбека "Спартака"
-
Президент "Наполи" назвал цену Кулибали
-
"Спартак" провёл презентацию новой формы
-
Роналдиньо может выйти на свободу в августе
-
Футболисты "Химок" попросили вернуть Юрана на пост главного тренера
-
ПСЖ только два раза за последние 6 сезонов не выиграл все трофеи во Франции
-
Экс-помощник Моуринью возглавил "Бирмингем"
-
"Химки" договорились об аренде трёх игроков "Спартака"
-
Опубликованы фото третьей формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Янг Бойз" досрочно стал чемпионом Швейцарии
-
Главные новости дня: 31 июля
-
Дзюба рассказал о своих планах на следующий сезон
-
ЦСКА совершит еще одну попытку трансфера Веры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20