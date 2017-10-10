Роналдиньо назвал двух величайших тренеров современности

Теги роналдиньокарло анчелоттихосеп гвардиоламилан

Роналдиньо назвал двух величайших тренеров современностиОбладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо назвал двух величайших тренеров современности.

"Наряду с Гвардиолой Карло Анчелотти является одним из величайших тренеров мира. Конечно же, его возможное возвращение в "Милан" было бы огромным событием. Он отлично знает клуб. В "Милане" все его ценят, и, прежде всего, он знает, как его уважают игроки", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналдиньо похвалил Дибалу. | soccernews.ru

комментарии
пепка

ставить пепа наряду с анчелоти как то не разумно

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пепка

Гвардиола проявил себя только в Барсе и то с такими игроками как Хави, Мессий, Иньеста... Больше он нихера не сделал и где его величие??? когда Барса начала потихоньку сдуваться он сбежал, в германий тоже нихера не смог сделать опять сбежал, победы в чемпе германий и кубки германий, так же и с ман сити будет вот увидите.

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