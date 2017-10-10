Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо назвал двух величайших тренеров современности.

"Наряду с Гвардиолой Карло Анчелотти является одним из величайших тренеров мира. Конечно же, его возможное возвращение в "Милан" было бы огромным событием. Он отлично знает клуб. В "Милане" все его ценят, и, прежде всего, он знает, как его уважают игроки", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналдиньо похвалил Дибалу. | soccernews.ru