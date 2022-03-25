Роналдиньо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе

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Бывший игрок ПСЖ Роналдиньо признался, что ему было бы интересно оказаться в одной команде с Килианом Мбаппе.

"Думаю, Мбаппе - именно тот футболист, с которым я бы хотел поиграть. Мне нравится его манера игры, так что было бы здорово поиграть с ним", - цитирует Роналдиньо ESPN.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 26 голов и сделал 17 ассистов.

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