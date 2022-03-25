Роналдиньо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе
Фото инстаграм Роналдиньо
Бывший игрок ПСЖ Роналдиньо признался, что ему было бы интересно оказаться в одной команде с Килианом Мбаппе.
"Думаю, Мбаппе - именно тот футболист, с которым я бы хотел поиграть. Мне нравится его манера игры, так что было бы здорово поиграть с ним", - цитирует Роналдиньо ESPN.
В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 26 голов и сделал 17 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13