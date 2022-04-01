Роналдиньо назвал игрока, на которого по его мнению похож Мбаппе

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Роналдиньо назвал игрока, на которого по его мнению похож Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, сравнив его с Николя Анелька.

"Мбаппе - великолепный игрок. Он хорош в дриблинге и очень быстр. Килиан немного напоминает мне Николя Анелька", - цитирует Роналдиньо Marca.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне француз сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.

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