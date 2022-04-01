Роналдиньо назвал игрока, на которого по его мнению похож Мбаппе
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, сравнив его с Николя Анелька.
"Мбаппе - великолепный игрок. Он хорош в дриблинге и очень быстр. Килиан немного напоминает мне Николя Анелька", - цитирует Роналдиньо Marca.
Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне француз сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.
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|Ренн
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
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|41
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13