Роналдиньо назвал лучшего тренера, с которым он работал

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, какого тренера он считает лучшим в своей карьере.

"Райкард - отличный тренер, лучший специалист, с которым я работал. Он понимал нас, потому что сам играл на топ-уровне, и это многое упрощало. Всё, о чём просил Райкард, он сам когда-то исполнял на поле. Он дал мне полную свободу и позволил играть в футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу", - цитирует Роналдиньо Panenka.

Напомним, что экс-полузащитник выступал под руководством голландского наставника в "Барселоне" в период с 2003 по 2008 год.

Не пропустите: Роналдиньо вспомнил о том, как начинал форвард Лионель Месси. | http://soccernews.ru