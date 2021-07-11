Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что он считает нападающего Неймара своим наследником в сборной Бразилии.

"Неймар - это мой наследник. Он является главной звездой сборной Бразилии и кумиром соотечественников. Неймар не лишился смелости и дриблига. Что касается Мбаппе, то я люблю этого ребенка. Мне нравится следить за его игрой, особенно когда с ним играет Неймар", - приводит слова Роналдиньо France Football.

29-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. Неймар с 64 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, уступая только легендарному Пеле (77).

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