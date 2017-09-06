Роналдиньо: "Не верю, что Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль"

Теги коутиньобарселоналиверпульроналдиньо

Роналдиньо: "Не верю, что Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль"
Известный бразильский полузащитник Роналдиньо уверен, что его соотечественник Филиппе Коутиньо вскоре вновь будет играть за "Ливерпуль".

"Коутиньо дал понять, что хочет перейти в "Барселону". Этот клуб является мечтой всех футболистов. Впрочем, я верю, что у него будет еще один такой шанс. Думаю, что "Барселона" еще вернется за ним. А в этом сезоне Коутиньо отдаст все силы в матчах за "Ливерпуль". Я знаю его и не верю, что он отказывается играть за клуб. Фанатам "Ливерпуля" не стоит волноваться", - приводит слова Роналдиньо The Daily Mail.

Напомним, что этим летом "Барселона" сделала несколько предложений по трансферу 25-летнего Коутиньо, но все они были отклонены. После этого появилась информацию, что Коутиньо отказался играть за "Ливерпуль".

Не пропустите: "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" поборются за Мюллера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов