Роналдиньо: "Не верю, что Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль"



Известный бразильский полузащитник Роналдиньо уверен, что его соотечественник Филиппе Коутиньо вскоре вновь будет играть за "Ливерпуль".

"Коутиньо дал понять, что хочет перейти в "Барселону". Этот клуб является мечтой всех футболистов. Впрочем, я верю, что у него будет еще один такой шанс. Думаю, что "Барселона" еще вернется за ним. А в этом сезоне Коутиньо отдаст все силы в матчах за "Ливерпуль". Я знаю его и не верю, что он отказывается играть за клуб. Фанатам "Ливерпуля" не стоит волноваться", - приводит слова Роналдиньо The Daily Mail.

Напомним, что этим летом "Барселона" сделала несколько предложений по трансферу 25-летнего Коутиньо, но все они были отклонены. После этого появилась информацию, что Коутиньо отказался играть за "Ливерпуль".

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