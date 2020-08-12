Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста, сообщает Marca.
По сведениям издания, бывший футболист до сих пор живет в парагвайском отеле и платит за номер 400 долларов в сутки. Бразилец регулярно приглашал к себе в гости девушек модельной внешности.
Напомним, что 40-летний Роналдиньо был арестован за пересечение парагвайской границы по поддельному паспорту. Около месяца экс-форвард в тюрьме, а затем был освобожден после выплаты залога в размере 1,6 миллиона евро.
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|3
|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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