Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста

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Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста, сообщает Marca.

По сведениям издания, бывший футболист до сих пор живет в парагвайском отеле и платит за номер 400 долларов в сутки. Бразилец регулярно приглашал к себе в гости девушек модельной внешности. 

Напомним, что 40-летний Роналдиньо был арестован за пересечение парагвайской границы по поддельному паспорту. Около месяца экс-форвард в тюрьме, а затем был освобожден после выплаты залога в размере 1,6 миллиона евро.

Не пропустите: 40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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