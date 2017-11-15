Роналдиньо: "Неймар может привести Бразилию к победе на Чемпионате Мира-2018"



Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что сборная Бразилии может выиграть Чемпионат Мира-2018 благодаря нападающему Неймару.

"Мне нравится следить за игрой Неймара. В данный момент он является лучшим бразильским игроком. Для меня честь, что он играет в той же майке, за которую я бился всю свою жизнь. Уверен, что Неймар может привести Бразилию к победе на Чемпионате Мира-2018". Он является одним из лучших футболистов мира и может решить судьбу мундиаля", - приводит слова Роналдиньо Evening Standard.

Напомним, что 25-летний Неймар провел за сборную Бразилии 82 матча и забил 53 гола.

Не пропустите: Альба: "Не верю, что Неймар перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru