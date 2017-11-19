Роналдиньо: "Нравится наблюдать за игрой Кейна"

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо похвалил форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

" Харри Кейн - уже отличный игрок. Он мог бы играть в любой команде мира. В некотором роде, Чемпионат Мира не будет иметь большого значения для него - весь мир и так наблюдает за ним. Мне очень нравится наблюдать за его игрой. Он забивает голы, кому же это может не нравится? Но если он хорошо выступит на Чемпионате Мира, все большие клубы, которые имеют возможность его купить, будут заинтересованы в нем ", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" уступил "Арсеналу". | soccernews.ru