Роналдиньо: "Нравится наблюдать за игрой Кейна"

Теги роналдиньохарри кейн

Роналдиньо: "Нравится наблюдать за игрой Кейна"Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо похвалил форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Харри Кейн - уже отличный игрок. Он мог бы играть в любой команде мира. В некотором роде, Чемпионат Мира не будет иметь большого значения для него - весь мир и так наблюдает за ним. Мне очень нравится наблюдать за его игрой. Он забивает голы, кому же это может не нравится? Но если он хорошо выступит на Чемпионате Мира, все большие клубы, которые имеют возможность его купить, будут заинтересованы в нем", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" уступил "Арсеналу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов