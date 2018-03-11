Роналдиньо: "О Месси не нужно говорить, на него необходимо смотреть и поклоняться ему"

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Роналдиньо: "О Месси не нужно говорить, на него необходимо смотреть и поклоняться ему"Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо рассказал о своих впечатлениях, когда он впервые увидел форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я увидел его, когда ему было 15 или 16 лет, и я уже тогда знал, что он будет делать то, что делает сейчас. Я увидел его в первый раз, когда он был еще ребенком. Все говорили о пареньке, который был особенным в молодежных командах "Барсы". Перед нашими играми мы просто собирались посмотреть, как играет молодежь, и он выделялся среди остальных. О нем не нужно говорить, на него необходимо смотреть и поклоняться ему", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, жена Месси выложила фото с новорожденным сыном. | soccernews.ru

комментарии
Батюня

Сосать глоры Реала

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Хоффман

Но перед этим, посмотреть и поклониться и начать )

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