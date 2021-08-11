Роналдиньо - о ПСЖ после подписания Месси: "Чувствую запах чемпионов"

Фото инстаграм Роналдиньо

Бывший игрок ПСЖ и "Барселоны" Роналдиньо отреагировал на переход Лионеля Месси из каталонского клуба в парижский.

"Я был очень рад выступать за эти два клуба. Теперь я счастлив видеть своего друга в футболке одного из них. Лео, пусть у тебя будет много моментов радости! Также я радуюсь приходу Серхио Рамоса. Суперкоманда. Чувствую запах чемпионов!" - написал Роналдиньо в инстаграме.

Стоит отметить, что ПСЖ подписал и Месси, и Рамоса бесплатно. Аргентинец и испанец стали свободными агентами этим летом из-за отказа "Барселоны" и "Реала" соответственно продлевать с ними контракты.

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