Роналдиньо оценил шансы сборной Бразилии на победу в ЧМ-2018

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о шансах "селесао" на ЧМ-2018.

"У нас хорошая сборная, которая способна выиграть ЧМ-2018. Будет непросто, но есть уверенность, что мы вновь можем стать лучшими" - приводит слова Роналдиньо Tuttomercatoweb.

Напомним, что на групповой стадии Бразилия сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

Читайте также: Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018. | http://soccernews.ru