Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Бывший лидер сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о том, как оценивает шансы сборной России на Чемпионате Мира-2018.

По словам именитого бразильца, россияне смогут достойно выступить на мундиале.

"Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнёт и у неё будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Очень важно хорошо начать чемпионат - именно стартовые матчи Кубка Мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.

Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно", - отметил он.

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