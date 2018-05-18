Роналдиньо определил лучшего игрока мира



Легендарный футболист Роналдиньо заявил, что лучшим игроком мира он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Когда Чемпионат Мира-2018 начнется, там все игры будут интересными, и я буду смотреть лучшие моменты. Лучший игрок? Месси. Пеле или Марадона? Выбирая между ними, могу сказать, что каждый в свое время был лучшим. Два лучших игрока своего времени", - приводят слова Роналдиньо российские СМИ.

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