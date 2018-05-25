Роналдиньо опроверг свою женитьбу на двух девушках одновременно

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Роналдиньо опроверг свою женитьбу на двух девушках одновременноОбладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо опроверг свою женитьбу сразу на двух девушках одновременно.

Так, комментируя информацию, которую обнародовали бразильские СМИ, известный в прошлом футболист заявил: "Это самая большая ложь".

Напомним, Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.r

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