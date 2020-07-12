Роналдиньо останется под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию бразильца

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Роналдиньо останется под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию бразильца

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо продолжит находится под арестом в Парагвае.

Напомним, 7 марта экс-футболист был арестован за то, что пересек парагвайскую границу по поддельному паспорту. Настоящий паспорт у него отобрали в Бразилии из-за неуплаты штрафа за нанесения ущерба окружающей среде.

Ранее сообщалось, что "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая.

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