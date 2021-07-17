Роналдиньо оставил автограф на груди у болельщицы

Фото инстаграм Роналдиньо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо выполнил необычную просьбу своей фанатки.

Девушка попросила экс-игрока "Барселоны" оставить автограф у неё на груди, и тот не отказал.

Ronaldinho, bir hayranının imza isteğine kayıtsız kalamadı. pic.twitter.com/JoAcKAGHyY — Buzz Spor (@buzzspor) July 17, 2021

41-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Помимо "Барсы" он выступал за "Гремио", ПСЖ, "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

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