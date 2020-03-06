Роналдиньо освободили из-под ареста

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо вышел на свободу, утверждает Globo Esporte.

По информации источника, экс-полузащитника "Барселоны" и его брата Роберто, арестованных в среду вечером, уже освободили.

Напомним, что обладателя "Золотого мяча" 2005 года и его родственника обвиняют в использовании поддельных документов.

Дело в том, что у Роналдиньо изъяли паспорт гражданина Бразилии в рамках уголовного производства, касающегося нанесения ущерба экологии страны. Следовательно он не мог легально оказаться в Парагвае, где его и арестовали.

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