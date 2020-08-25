Роналдиньо освобождён из-под домашнего ареста в Парагвае

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Роналдиньо освобождён из-под домашнего ареста в Парагвае

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо наконец-то вышел на свободу, пишет ESPN.

По информации источника, суд в Парагвае постановил выпустить из-под домашнего ареста экс-полузащитника "Барселоны" и его брата Роберто де Ассиша.

В итоге оба бразильца за использование поддельных документов были оштрафованы суммарно на 200 тысяч долларов.

Напомним, что Роналдиньо задержали в начале марта, с апреля он был под домашним арестом в отеле в Асунсьоне.

Не пропустите: Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста. | http://soccernews.ru
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