Роналдиньо освобождён из-под домашнего ареста в Парагвае

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо наконец-то вышел на свободу, пишет ESPN.

По информации источника, суд в Парагвае постановил выпустить из-под домашнего ареста экс-полузащитника "Барселоны" и его брата Роберто де Ассиша.

В итоге оба бразильца за использование поддельных документов были оштрафованы суммарно на 200 тысяч долларов.

Напомним, что Роналдиньо задержали в начале марта, с апреля он был под домашним арестом в отеле в Асунсьоне.

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