Роналдиньо освобождён из-под домашнего ареста в Парагвае
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо наконец-то вышел на свободу, пишет ESPN.
По информации источника, суд в Парагвае постановил выпустить из-под домашнего ареста экс-полузащитника "Барселоны" и его брата Роберто де Ассиша.
В итоге оба бразильца за использование поддельных документов были оштрафованы суммарно на 200 тысяч долларов.
Напомним, что Роналдиньо задержали в начале марта, с апреля он был под домашним арестом в отеле в Асунсьоне.
Не пропустите: Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста. | http://soccernews.ru
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