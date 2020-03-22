Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

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Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо отпраздновал свое 40-летие в парагвайской тюрьме.

Экс-футболисту подали барбекю на праздничный ужин.

Напомним, что бразилец арестован за пересечение парагвайской границы по поддельным документам. Настоящие документы у Роналдиньо забрали в Бразилии, так как он не заплатил штраф за нанесение ущерба окружающей среде.

Не пропустите: Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!. | http://soccernews.ru
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