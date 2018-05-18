Роналдиньо побывал на базе "Краснодара"

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо побывал на базе и стадионе "Краснодара". Звёздный гость не только позировал перед камерами, но и пообщался с воспитанниками академии "быков".

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