Роналдиньо побывал на базе "Краснодара"

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Роналдиньо побывал на базе "Краснодара"

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо побывал на базе и стадионе "Краснодара". Звёздный гость не только позировал перед камерами, но и пообщался с воспитанниками академии "быков".

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