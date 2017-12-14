Роналдиньо подался в политику
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо решил податься в политику, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, экс-игрок "Барселоны" и "Милана" намерен пойти на выборы в сенат Бразилии.
Роналдиньо будет баллотироваться в депутаты по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс.
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