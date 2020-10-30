Роналдиньо поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

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Роналдиньо поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказался в поддержку Азербайджана, который ведёт боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Я хочу обнять каждого азербайджанца! Желаю всем вам вернуться в ваши дома и жить счастливо! Я был рад побывать в Азербайджане и надеюсь, что вернусь снова. Мира вам!" - сказал экс-полузащитник "Милана" и "Барселоны".

Напомним, что активные военные действия возобновились в конце сентября, когда армия Азербайджана пошла в наступление на непризнанную республику.

Роналдиньо посещал Баку осенью 2016 года, когда в городе открылась футбольная академия, названная в честь него.

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