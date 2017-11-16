Роналдиньо поделился мнением о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Роналдиньо прокомментировал будущее форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Останется ли Месси на "Камп Ноу"? Мне трудно судить, он мой близкий друг. И как близкий друг я всегда хочу, чтобы он был счастлив. Хоть я и являюсь послом "Барселоны", но если сердце подскажет Лионелю уйти, я его поддержу. Хоть мне и хочется, чтобы он остался в "Барселоне". Где бы Месси ни играл, он будет иметь влияние на мировой футбол" - приводит слова Роналдиньо Goal.com.

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