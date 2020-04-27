Роналдиньо поделился впечатлениями от пребывания в тюрьме

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Роналдиньо поделился впечатлениями от пребывания в тюрьме

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, какое впечатление на него произвело тюремное заключение в Парагвае.

"То, что документы оказались фальшивыми, стало для нас сюрпризом. Мы с самого начала выразили готовность сотрудничать с властями, чтобы побыстрее разобраться в ситуации. Когда мы с братом оказались в камере, это был серьёзный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом", - цитирует бразильца Goal.com.

40-летний Роналдиньо в Европе выступал за ПСЖ, "Барселону" и "Милан". В течение карьеры он выиграл 19 трофеев, в том числе три в составе сборной Бразилии. В 2005 году футболист стал обладателем "Золотого мяча".

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