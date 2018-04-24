Роналдиньо: "Погба может выиграть "Золотой мяч"

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Роналдиньо: "Погба может выиграть "Золотой мяч"Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо оценил шансы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба стать лучшим игроком планеты.

"Может ли Погба выиграть "Золотой мяч"? Без сомнения. Он - молодой, талантливый... У него есть качества, чтобы успешно играть в любой точке планеты и во всех чемпионатах", - приводит слова бывшего футболиста ActuFoot.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене Погба на Роналду. | soccernews.ru

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