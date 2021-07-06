Роналдиньо показал фото с вечеринки в Майами с участием Погба, Дибалы и Матюиди
Фото инстаграм Роналдиньо
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо встретился в США с другими известными игроками.
Экс-полузащитник "Барселоны" оказался в компании Поля Погба, Пауло Дибалы и Блеза Матюиди.
Спортсмены отдыхали в ночном клубе в Майами. По информации Globo Esporte, в развлекательном заведении они встретились случайно.
Роналдиньо выложил пост в инстаграме с фотографиями с вечеринки.
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