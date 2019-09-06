Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии

Теги роналдиньо

Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал чиновником в своей стране.

Сообщается, что 39-летнему спортсмену доверили пост посла туризма Бразилии.

"Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне", - сказал Роналдиньо, комментируя вступление в должность.

Стоит отметить, что у экс-игрока "Барселоны" есть проблемы с законом. Из-за невыплаты крупного штрафа он не может выезжать за пределы Бразилии.

Не пропустите: Аргентина не смогла обыграть Чили в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 16 33
2 Сантос Сантос 16 33
3 Сан-Паулу Сан-Паулу 17 31
4 Палмейрас Палмейрас 15 30
5 Коринтианс Коринтианс 16 28
6 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 16 27
7 Байя Байя 17 27
8 Интернасьонал Интернасьонал 16 24
9 Ботафого Ботафого 16 23
10 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 16 22
11 Гремио Гремио 17 22
12 Гоияс Гоияс 16 21
13 Сеара Сеара 16 20
14 Васко да Гама Васко да Гама 16 20
15 Форталеза Форталеза 16 18
16 Крузейро Крузейро 16 15
17 Чапекоенсе Чапекоенсе 16 14
18 Флуминенсе Флуминенсе 15 12
19 КСА КСА 17 12
20 Аваи Аваи 16 7
Полная таблица

топ-5 тегов