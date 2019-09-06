Роналдиньо получил дипломатическую должность в правительстве Бразилии

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал чиновником в своей стране.

Сообщается, что 39-летнему спортсмену доверили пост посла туризма Бразилии.

"Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне", - сказал Роналдиньо, комментируя вступление в должность.

Стоит отметить, что у экс-игрока "Барселоны" есть проблемы с законом. Из-за невыплаты крупного штрафа он не может выезжать за пределы Бразилии.

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