Роналдиньо получил награду за выдающуюся карьеру

Легендарному бразильскому футболисту Роналдиньо вручили специальную премию на церемонии Globe Soccer Awards.

Экс-полузащитника "Барселоны", "Милана" и ПСЖ наградили за выдающуюся карьеру.

It is impossible to describe the great Brazillian attacking midfielder Ronaldinho in anything other than superlatives – he was considered one of the greatest players of his generation, and for many, is regarded as one of the greatest of all time. pic.twitter.com/933aAQZJX7