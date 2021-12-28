Роналдиньо получил награду за выдающуюся карьеру

Фото твиттер Globe Soccer Awards

Легендарному бразильскому футболисту Роналдиньо вручили специальную премию на церемонии Globe Soccer Awards.

Экс-полузащитника "Барселоны", "Милана" и ПСЖ наградили за выдающуюся карьеру.

It is impossible to describe the great Brazillian attacking midfielder Ronaldinho in anything other than superlatives – he was considered one of the greatest players of his generation, and for many, is regarded as one of the greatest of all time. pic.twitter.com/933aAQZJX7 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

41-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Помимо европейских клубов он выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

Бразилец выиграл 16 трофеев на клубном уровне, а также три титула со сборной - ЧМ-2022, Кубок Америки-1999 и Кубок Конфедераций-2005.

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