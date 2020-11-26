Роналдиньо попрощался с Диего Марадоной

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Роналдиньо попрощался с Диего Марадоной

Бразильский футболист Роналдиньо отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны.

"Мои соболезнования семье Марадоны и всем, кто любит этого гения. Мой друг, мой кумир, моя "десятка" - спасибо тебе за каждый момент, проведённый в твоей компании, будь то матчи или простой ужин.

Наши беседы всегда были особенными, и я буду дорожить всеми моментами радости на поле, что у меня были, чтобы восхищаться тобой и отдать дань уважения твоему величию. Ты вдохновлял меня всю мою карьеру. Момент встречи с тобой - один из лучших в моей жизни. Я был на поле со своим кумиром.

Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя... Волшебник волшебников! Навеки", - написал Роналдиньо в твиттере.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь чемпиона мира 1986 года придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.

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