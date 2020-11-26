Роналдиньо попрощался с Диего Марадоной
Бразильский футболист Роналдиньо отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны.
"Мои соболезнования семье Марадоны и всем, кто любит этого гения. Мой друг, мой кумир, моя "десятка" - спасибо тебе за каждый момент, проведённый в твоей компании, будь то матчи или простой ужин.
Наши беседы всегда были особенными, и я буду дорожить всеми моментами радости на поле, что у меня были, чтобы восхищаться тобой и отдать дань уважения твоему величию. Ты вдохновлял меня всю мою карьеру. Момент встречи с тобой - один из лучших в моей жизни. Я был на поле со своим кумиром.
Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя... Волшебник волшебников! Навеки", - написал Роналдиньо в твиттере.
Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь чемпиона мира 1986 года придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
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|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
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|Годой Крус
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|18