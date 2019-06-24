Роналдиньо поздравил Месси с днем рождения

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Роналдиньо поздравил Месси с днем рождения

Бывший игрок "Барселоны" Роналдиньо поздравил с днем рождения капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

"Поздравляю, Лео! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья и успехов!

Надеюсь, скоро увидимся, брат", - написал Роналдиньо.

Напомним, сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 32 года. Вместе с Роналдиньо они выступали в "Барселона" с 2003 по 2008 год.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Рональдиньо и мне нравился, яркий игрок. Но равных Месси в на планете Земля не было, и навряд когда-нибудь будет!

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Крош
Крош

А если поискать в других галактиках?))

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

У тебя тяга к плюсам? ......Плюсони и мне парочку, чтоб до утра минусов было меньше )))

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OkTawius
Димон

а где твои фейки подевались?

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Крош
Крош

Рональдиньо-лучший в истории Барсы!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Чем?

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Крош
Крош

Всем.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Месси забил 600 голов за Барсу и сделал 280 ассистов, выиграл четыре ЛЧ, имеет 6 "Золотых бутс" и 5 "Золотых мячей". То чем он хуже?

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Крош
Крош

Просто как игрок нравится мне больше

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