Роналдиньо поздравил Месси с днем рождения

Бывший игрок "Барселоны" Роналдиньо поздравил с днем рождения капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

"Поздравляю, Лео! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья и успехов!

Надеюсь, скоро увидимся, брат", - написал Роналдиньо.

Напомним, сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 32 года. Вместе с Роналдиньо они выступали в "Барселона" с 2003 по 2008 год.

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