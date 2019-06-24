Роналдиньо поздравил Месси с днем рождения
Бывший игрок "Барселоны" Роналдиньо поздравил с днем рождения капитана каталонского клуба Лионеля Месси.
"Поздравляю, Лео! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья и успехов!
Надеюсь, скоро увидимся, брат", - написал Роналдиньо.
Напомним, сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 32 года. Вместе с Роналдиньо они выступали в "Барселона" с 2003 по 2008 год.
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|Валенсия
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|Севилья
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|Эспаньол
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|8
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|53
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|Реал Сосьедад
|38
|50
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|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
|50
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|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|Леванте
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|38
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|Сельта Виго
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|38
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|38
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|Райо Вальекано
|38
|32