Роналдиньо поздравил Месси с шестым "Золотым мячом"

Легенда "Барселоны" Роналдиньо опубликовал в твиттере поздравительный пост, адресованный нынешнему капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

Напомним, что накануне аргентинец получил свой шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

"Теперь их 6, брат мой. Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности быть рядом с тобой в Париже. Но в моём сердце любовь и уважение к тому удивительному человеку, которым ты являешься. Как спортсмену мне не нужно говорить, что каждая игра - это шоу", - написал Роналдиньо.

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