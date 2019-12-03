Роналдиньо поздравил Месси с шестым "Золотым мячом"

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Роналдиньо поздравил Месси с шестым "Золотым мячом"

Легенда "Барселоны" Роналдиньо опубликовал в твиттере поздравительный пост, адресованный нынешнему капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

Напомним, что накануне аргентинец получил свой шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

"Теперь их 6, брат мой. Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности быть рядом с тобой в Париже. Но в моём сердце любовь и уважение к тому удивительному человеку, которым ты являешься. Как спортсмену мне не нужно говорить, что каждая игра - это шоу", - написал Роналдиньо.

Не пропустите: Месси рассказал, считает ли себя лучшим футболистом в истории. | http://soccernews.ru
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