Роналдиньо поздравил Месси с юбилеем

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Роналдиньо поздравил Месси с юбилеемОбладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо поздравил своего бывшего партнера по каталонской "Барселоне" Лионеля Месси с юбилеем.

Так, в своем твиттере легендарный бразилец написал: "Под 30 номером ты начал свою карьеру в "Барселоне". Мои поздравления Месси с 30-летием. Твоя карьера задалась с самого начала. Крепко обнимаю!".

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