Роналдиньо презентовал футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020

Известный футболист Роналдиньо представил футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020.

Сам 38-летний игрок в игре представлен как легенда футбола.

PES 2020 должен выйти 10 сентября. Игра будет доступна на PC, Xbox и PlayStation 4. В симуляторе также будет Андрей Аршавин, который тоже представлен как легенда футбола.

На обложке игры будут присутствовать Серж Гнабри, Миралем Пьянич, Лионель Месси и Скотт Мактоминей.

Не пропустите: "Аякс" арендовал хавбека "Челси". | http://soccernews.ru