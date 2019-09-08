Роналдиньо презентовал футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020

Теги роналдиньолионель мессисерж гнабримиралем пьянич

Роналдиньо презентовал футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020

Известный футболист Роналдиньо представил футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020.

Сам 38-летний игрок в игре представлен как легенда футбола.

PES 2020 должен выйти 10 сентября. Игра будет доступна на PC, Xbox и PlayStation 4. В симуляторе также будет Андрей Аршавин, который тоже представлен как легенда футбола.

На обложке игры будут присутствовать Серж Гнабри, Миралем Пьянич, Лионель Месси и Скотт Мактоминей.

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