Роналдиньо прибыл в Грозный на матч "Ахмат" - "Амкар"

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо прибыл в Чеченскую Республику. Обладатель "Золотого мяча"-2005 собирается посетить матч первого тура чемпионата России между "Ахматом" и "Амкаром", который состоится сегодня в Грозном.

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