Роналдиньо прокомментировал свист фанатов ПСЖ в адрес Месси

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Роналдиньо прокомментировал свист фанатов ПСЖ в адрес Месси

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свист болельщиков "Пари Сен-Жермен" в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.

Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю", - сказал бразилец.

Напомним, что Роналдиньо играл за ПСЖ с 2001 по 2003 год, после чего перешел в "Барселону".

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