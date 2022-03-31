Роналдиньо прокомментировал свист фанатов ПСЖ в адрес Месси
Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свист болельщиков "Пари Сен-Жермен" в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.
Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю", - сказал бразилец.
Напомним, что Роналдиньо играл за ПСЖ с 2001 по 2003 год, после чего перешел в "Барселону".
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13