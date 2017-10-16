Роналдиньо: "Рад, что свой первый гол Месси забил с моей передачи"
Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо высказался о ведущем бомбардире каталонской "Барселоны" Лионеле Месси.
"Я испытываю радость от того, что свой первый гол он забил с моей передачи. Мы все знали, что он будет одним из лучших или даже лучшим игроком мира. Это большая радость, и я надеюсь, что он останется лучшим. Является ли он лучшим игроком в истории? Футбол - это моменты, Пеле был лучшим в свое время, Марадона - в свое, Ромарио - в свое...", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.
Напомним, Роналдиньо высказался о своем уходе из "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ
-
Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"
-
Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
Лента новостей
-
Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"
-
Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов
-
Фостер получил травму во время игры с сыном
-
"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро
-
Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"
-
Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"
-
Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"
-
Орлов высказался о кризисе в игре Смолова
-
Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"
-
"Мальме" стал чемпионом Швеции
-
Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ
-
Конте требует купить нового форварда
-
Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча"
-
Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"
-
Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"
-
Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"
-
Роналду советует Пересу купить Рэшфорда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1