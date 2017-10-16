Роналдиньо: "Рад, что свой первый гол Месси забил с моей передачи"

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо высказался о ведущем бомбардире каталонской "Барселоны" Лионеле Месси.

" Я испытываю радость от того, что свой первый гол он забил с моей передачи. Мы все знали, что он будет одним из лучших или даже лучшим игроком мира. Это большая радость, и я надеюсь, что он останется лучшим. Является ли он лучшим игроком в истории? Футбол - это моменты, Пеле был лучшим в свое время, Марадона - в свое, Ромарио - в свое... ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдиньо высказался о своем уходе из "Барселоны". | soccernews.ru