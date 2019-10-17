Роналдиньо рассказал, как относится к VAR

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Роналдиньо рассказал, как относится к VAR

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что думает о системе видеопомощи рефери (VAR). Об этом сообщает France24.

"Сейчас футбол сильно изменился, когда я играл все было по другому. Мне никогда не нравилась идея с VAR, и пока в работе этой системы мне не нравится ничего", - сказал бразилец. 

На данный момент футболист находится в Колумбии, где участвует в товарищеских матчах в составе местных команд: "Санта Фе" и "Депортиво Кали".

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