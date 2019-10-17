Роналдиньо рассказал, как относится к VAR
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что думает о системе видеопомощи рефери (VAR). Об этом сообщает France24.
"Сейчас футбол сильно изменился, когда я играл все было по другому. Мне никогда не нравилась идея с VAR, и пока в работе этой системы мне не нравится ничего", - сказал бразилец.
На данный момент футболист находится в Колумбии, где участвует в товарищеских матчах в составе местных команд: "Санта Фе" и "Депортиво Кали".
А еще: "Слишком медленный": Матеус советует "Баварии" отказаться от трансфера Эриксена| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Маркизио ярко высказался о Москве
-
Тедеско встретился со сборниками "Спартака"
-
1
Эмери: "Я не отказываюсь от Озила"
-
"Ювентус" намерен продлить контракт с голкипером Войцехом Щенсны
-
"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь
-
Игрок "Рубина" Гранат пропустит около месяца
-
ЦСКА хочет выкупить контракт Лукаса Сантоса по сниженной цене
-
Роналдиньо рассказал, как относится к VAR
-
"Байер" объявил о продлении контракта с полузащитником Баумгартлингером
-
Тульский "Арсенал" продлил контракт с хавбеком Горбатенко
-
Шаронов: "Рубин" не знает, как будет играть "Спартак" Тедеско"
-
"Боруссия" продлила контракт с Геррейру до 2023 года
-
Газизов рассказал о кадровой ситуации в "Уфе" перед матчем с ЦСКА
-
"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша
-
"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году
-
Месси: "Не знаю, сколько еще буду играть. Сейчас чувствую себя хорошо"
-
СМИ: "Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера"
-
Болельщики "Зенита" подарили Дзюбе его картонный бюст
-
Караваев рассказал о своей адаптации в "Зените"
-
1
Месси оценил игровые качества ван Дейка
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Сейландия
|10
|26
|2
|Параноа ЕК
|10
|19
|3
|КФС Бразилиа
|10
|19
|4
|Дом Педро
|10
|14
|5
|Собрадиньо ЕК
|10
|5
|6
|КА Бандеиранте
|10
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Бразильенсе
|10
|24
|2
|Гама
|10
|21
|3
|Лусиания
|10
|15
|4
|Унаи Итапуа
|10
|10
|5
|КдР Гуара
|10
|6
|6
|СЕ Санта Мария
|10
|4