Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед".

"В 2003 году я почти перешёл в "МЮ". Я уже уладил почти все детали контракта с "Юнайтед", мой трансфер мог состояться в течение ближайших двух суток. Но мне позвонил Сандро Росель и сказал, что он будет участвовать в выборах президента "Барсы". А я ему обещал, что перейду в "Барсу", если он станет президентом. Это были быстрые переговоры. Я сказал "МЮ", что предпочёл "Барселону". Это было правильное решение" - приводит слова Роналдиньо Four Four Two.

В итоге бразилец провёл на "Камп Ноу" пять лет (2003-2008) и выиграл с "сине-гранатовыми" 5 трофеев, включая две Примеры и Лигу Чемпионов.

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