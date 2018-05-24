Роналдиньо рассказал о предложениях от российских клубов

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Роналдиньо рассказал о предложениях от российских клубовЛегендарный бразилец Роналдиньо рассказал о том, что в свое время  имел предложения от российских команд. 

"У меня были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось", - сказал он.

Также бразилец отметил, что не собирается следовать примеру аргентинца Диего Марадоны, который стал председателем правления брестского "Динамо".

"Нет, спасибо, это не для меня", - сказал он.

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