Роналдиньо рассказал о прогрессе хавбека "Реала" Жуниора

Теги роналдиньореал мадридвинисиус жуниор

Роналдиньо рассказал о прогрессе хавбека "Реала" Жуниора

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что думает о результатах полузащитника "Реала" Винисиуса Жуниора, передает UOL.

"Винисиус уже играет в одном из лучших клубов мира. Думаю, в скором времени он станет одним из лучших футболистов", - сказал Роналдиньо.

Футболист начал выступать в мадридском клубе с лета 2018 года. "Реал" купил 19-летнего Винисиуса у бразильского "Фламего" за 45 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек участвовал в 5 матчах Ла Лиги, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Не пропустите:  Роналдиньо рассказал, как относится к VAR| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов