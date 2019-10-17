Роналдиньо рассказал о прогрессе хавбека "Реала" Жуниора

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что думает о результатах полузащитника "Реала" Винисиуса Жуниора, передает UOL.

"Винисиус уже играет в одном из лучших клубов мира. Думаю, в скором времени он станет одним из лучших футболистов", - сказал Роналдиньо.

Футболист начал выступать в мадридском клубе с лета 2018 года. "Реал" купил 19-летнего Винисиуса у бразильского "Фламего" за 45 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек участвовал в 5 матчах Ла Лиги, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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