Роналдиньо рассказал о прогрессе хавбека "Реала" Жуниора
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, что думает о результатах полузащитника "Реала" Винисиуса Жуниора, передает UOL.
"Винисиус уже играет в одном из лучших клубов мира. Думаю, в скором времени он станет одним из лучших футболистов", - сказал Роналдиньо.
Футболист начал выступать в мадридском клубе с лета 2018 года. "Реал" купил 19-летнего Винисиуса у бразильского "Фламего" за 45 миллионов евро.
В этом сезоне хавбек участвовал в 5 матчах Ла Лиги, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2