Роналдиньо: "Решение покинуть "Барселону" было исключительно моим"

Теги роналдиньобарселона

Роналдиньо: "Решение покинуть "Барселону" было исключительно моим"Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо высказался о своем уходе из каталонской "Барселоны" в 2008-м году.

"Решение покинуть "Барселону" было исключительно моим. Я уже выполнил все свои мечты, мне нужны были новые цели. Гвардиола всегда был очень добр ко мне, и я хорошо его знал, потому что его брат работал в "Nike"... Я не устал побеждать, но иногда тебе необходимо что-то новое, новые цели. Те, кто стоит на месте, не развиваются, а я хотел двигаться вперед", - цитирует известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, представители "Барселоны" побывали на матче "Байер" - "Вольфсбург". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов