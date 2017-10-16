Роналдиньо: "Решение покинуть "Барселону" было исключительно моим"

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо высказался о своем уходе из каталонской "Барселоны" в 2008-м году.

"Решение покинуть "Барселону" было исключительно моим. Я уже выполнил все свои мечты, мне нужны были новые цели. Гвардиола всегда был очень добр ко мне, и я хорошо его знал, потому что его брат работал в "Nike"... Я не устал побеждать, но иногда тебе необходимо что-то новое, новые цели. Те, кто стоит на месте, не развиваются, а я хотел двигаться вперед", - цитирует известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, представители "Барселоны" побывали на матче "Байер" - "Вольфсбург". | soccernews.ru