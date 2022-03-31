Роналдиньо сделал прогноз, где будет играть Мбаппе

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Роналдиньо сделал прогноз, где будет играть Мбаппе

Фото: твиттер Роналдиньо/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо выразил мнение, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Думаю, Мбаппе останется в ПСЖ. Впрочем, в футболе все может поменяться очень быстро. Верю, что Килиан вместе с Месси и Неймаром могут сотворить нечто невероятное. Я лишь хочу, чтобы мои друзья были счастливы. Будет фантастикой, если они трое продолжат выступать за одну команду. Все любители футбола хотят видеть, как три лучших игрока в мире будут играть вместе", - приводит слова Роналдиньо AS.

Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Таким образом, летом он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

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