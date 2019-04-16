Роналдиньо сделал прогноз на исход противостояния "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в первой игре в Англии "сине-гранатовые" одолели "красных дьяволов" со счётом 1:0.
"Барселона" должна была решать исход противостояния ещё в первой встрече, но тогда им удалось забить только один гол. Поэтому "МЮ" всё ещё настроен отыграться. Но, учитывая результативность каталонцев, думаю, именно они пройдут дальше", - приводит слова Роналдиньо Goal.com.
Матч "Барселона" - "МЮ" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет с "Ливерпулем" или "Порту".
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