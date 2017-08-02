Роналдиньо сделал выбор между Месси и Роналду

Теги криштиану роналдуроналдиньолионель месси

Роналдиньо сделал выбор между Месси и РоналдуОбладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо сделал выбор между лучшими футболистами современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Эти двое - оба великие игроки. Но я должен выбрать Месси, потому что он является моим другом", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

Напомним, Месси в инстаграме попрощался с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии
vadd

не друг, а приемник твой))

Ответить
Пьянь

Приемник это устройство для приема. А в данном случае правильно звучит - Преемник.

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов