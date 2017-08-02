Роналдиньо сделал выбор между Месси и Роналду

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо сделал выбор между лучшими футболистами современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Эти двое - оба великие игроки. Но я должен выбрать Месси, потому что он является моим другом", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

Напомним, Месси в инстаграме попрощался с Неймаром. | soccernews.ru