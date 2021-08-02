Роналдиньо сказал, будет ли он тренером

Фото: инстаграм Роналдиньо/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо поделился планами на будущее.

"Я играю в матчах для ветеранов. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы оказаться вместе, увидеть друзей.

Футбол – часть моей жизни, и так будет всегда. Все было хорошо, я прошел через это, но теперь я получаю больше удовольствия.

Я не могу представить себя тренером. Никогда особо не смотрел футбол. Я люблю смотреть хайлайты, голы, но не люблю смотреть все 90 минут матча", – сказал легендарный бразилец в эфире программы Charlando Tranquilamente.

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