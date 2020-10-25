Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом

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Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом

Экс-хавбек "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо сдал положительный тест на коронавирус.

"Я находился с субботы в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным.  Хорошо себя чувствую, болезнь проходит без симптомов, но в мероприятии поучаствовать, к сожалению, не смогу", - заявил Роналдинью в видео, опубликованном Radio Itatiaia.

Две недели экс-футболист проведет на карантине.

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