Роналдиньо сравнил вингера "Арсенала" с Роналдо

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Роналдиньо сравнил вингера "Арсенала" с Роналдо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо признался, что вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли напоминает ему бывшего партнёра по национальной сборной форварда Роналдо.

"В нашей стране очень рады за Мартинелли и его будущее. Талант - это круто, но иметь уверенность в себе в 18 лет - совсем другое. Он напоминает мне Роналдо. В свой первый сезон в Европе он забил 30 голов, поразив всех. Он хотел играть с мячом и бежал на соперников без какого-либо страха. И неважно, против каких команд и футболистов он играл. И теперь я вижу подобное у Мартинелли. Габриэл просто хочет быть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим в мире, и это также может стать целью Мартинелли", - цитирует Роналдиньо The Mirror.

Прошлым летом "Арсенал" купил Мартинелли у "Итуано" за 6,7 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2024 года.

В составе "канониров" 18-летний бразилец сыграл 21 матч и забил 10 голов. Интерес к нему уже проявляет мадридский "Реал".

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